Украина похвасталась ракетами, способными долететь до Севастополя

Советник действующего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что новейшая маловысотная крылатая ракета "Нептун" успешно показала себя на прошедших испытаниях. Об этом политик сообщил в интервью блогеру Владимиру Бучко.

По словам Бирюкова, данная ракета способна преодолеть расстояние до 300 километров и, следовательно, поразить цели в Севастопольской бухте.

Также он отметил, что снаряд может лететь на высоте пяти метров над уровнем моря и атаковать корабли.

Кроме того, политик добавил, что по поводу данной разработки в России якобы "очень нервничают".

По мнению Бирюкова, это объясняется тем, что Москва всегда надеялась, что Украина будет несостоявшимся государством, у которого "ничего не получится".

Ранее Лайф писал о том, что Пётр Порошенко принял участие в испытаниях новейшего комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун". Лидер Незалежной пообещал, что данная разработка будет в скором времени поставлена на вооружение ВМС ВС Украины.