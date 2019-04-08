Зеленский выступил за сохранение курса Украины в ЕС и НАТО

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет менять курс страны на вступление в ЕС, если займёт пост главы государства.

— Курс евроинтеграции, курс в Европу Украина давным-давно выбрала, и никто не собирается менять этот курс, — отметил Зеленский в интервью программе "Сегодня. Итоги" телеканала "Украина".

Кроме того, шоумен добавил, что перед вступлением в НАТО необходимо провести референдум.

Также он заявил о необходимости объяснить украинцам, как это решение отразится на стране и что НАТО "не какой-то аллигатор, который хочет проглотить нас, Украину, что это действительно безопасность страны".

— Нужно достучаться до каждого человека, который живёт на востоке Украины. На западе все знают об этом, все за курс в НАТО. Но нужно достучаться до каждого украинца. И НАТО обязательно должно быть через референдум, — заключил Зеленский.

Ранее Лайф писал о том, что экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вызвался помочь кандидату на пост президента Украины Владимиру Зеленскому наладить отношения с лидерами мирового сообщества. В частности, он имел в виду связи с Евросоюзом и неформальные контакты с Брюсселем, Берлином, Парижем и Вашингтоном.