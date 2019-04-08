Внучка Саддама Хусейна написала мемуары о событиях в Ираке

Харир Хусейн Камиль, внучка бывшего иракского лидера Саддама Хусейна, рассказала в своих мемуарах о времени американского вторжения в Ирак.

По её словам, идея написать мемуары пришла из-за того, что в большинстве источников, приводящих историю семьи Хуссейнов, факты изложены некорректно.

Как отметила девушка, хроники, как правило, "зачастую наполнены вымыслами".

— Рассказать истину — вот что стало основной задачей, стоящей передо мной как автором и как участником тех событий, — заявила она RT.

Хусейн рассказала, как во время падения Багдада женщины из её семьи остались совсем без защиты. Однако именно им пришлось принимать решения, которые впоследствии сыграли ключевую роль в спасении и побеге.

— План побега не был подготовлен заранее. Моя мама решила, что мы должны разделиться, перемещаться одной группой было очень опасно. Положиться мы могли только на близких людей, риски были очень высоки. Вспоминать это очень страшно, — призналась она.

Напомним, что Саддам Хусейн являлся одной из самых противоречивых фигур в мировой политике. Он был президентом Ирака в период с 1979 по 2003 год. За время своего правления Хусейн успел национализировать нефтяные богатства страны, что привело к резкому росту уровня жизни граждан, и начать несколько разорительных войн с Ираном и Кувейтом, из-за чего в государстве воцарилась нищета.

К концу правления Хусейн также был известен своей тиранией: любого, кто осмеливался критиковать его режим, ждала смертная казнь. В 1982 году он распорядился уничтожить деревню Эд-Дуджейль, а вместе с ней и 148 жителей. Причиной кровавого приказа послужило то, что в окрестностях этой деревни на Хусейна было совершено покушение.

Впоследствии за гибель граждан верховный суд Ирака приговорил бывшего лидера страны к смертной казни. Приговор был приведён в исполнение в конце декабря 2006 года.

Ранее Лайф писал о том, что Уилл Барденверпер, один из американских солдат, охранявших Саддама Хусейна до суда, написал книгу о бывшем иракском лидере.