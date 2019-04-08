Фильм "Шазам!" не пришёлся по душе китайцам

Это первый случай, когда голливудской экранизации комиксов не удалось возглавить китайский прокат.

Фильм "Шазам!" показал не очень хороший старт в Китае. За премьерные выходные лента собрала только $30,9 млн — блокбастер не смог завоевать первое место в прокате (победителем вышло местное кино под названием P Storm). Об этом сообщает Deadline.

Это первый случай, когда голливудское кино (в частности, экранизация комиксов) не смогло возглавить премьерные выходные в китайском прокате. Местные критики предполагали, что это произошло из-за того, что американский юмор не особо востребован на территории Китая.

Ранее сообщалось, что фильм "Шазам!" возглавил российский прокат по итогам выходных. В американском прокате фильм собрал $53,4 млн.