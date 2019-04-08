Суд освободил Кирилла Серебренникова под подписку о невыезде

Режиссёр находился под домашним арестом с лета 2017 года, ему вменяли хищение бюджетных средств.

Мосгорсуд изменил режиссёру Кириллу Серебренникову меру пресечения на подписку о невыезде, таким образом отменив домашний арест фигуранту дела "Седьмой студии".

— Постановление суда первой инстанции изменить, жалобу защиты удовлетворить, — огласила своё решение судья.

Это же решение касается и других фигурантов дела "Седьмой студии" — Софьи Апфельбаум и Юрия Итина.

Стоит отметить, что буквально на днях Серебренникову продлевали срок нахождения под домашним арестом до начала июля.

Как уже сообщал Лайф, режиссёр находился под домашним арестом в рамках дела "Седьмой студии" с лета 2017 года. Серебренникову и другим фигурантам дела вменялось похищение денег, выделенных в 2011–2014 годах АНО на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".