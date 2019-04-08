Путин назвал приоритетной поставку С-400 в Турцию

Президент России Владимир Путин во время открытия заседания Российско-турецкого совета сотрудничества высшего уровня заявил о приоритетности поставок в Турцию ракетных комплексов С-400 "Триумф".
По словам российского лидера, перед странами стоят серьёзные задачи по укреплению сотрудничества в военно-технической сфере.
— В первую очередь речь идёт о реализации контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф", — заявил Путин.
Ранее Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган поговорили с глазу на глаз.
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