Фильм Лунгина про Афганистан получил прокатное удостоверение с 9 мая

Картина Павла Лунгина "Братство", повествующая о событиях в Афганистане, получила в Минкульте прокатное удостоверение с датой 9 мая. Об этом ТАСС рассказала директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.

— Как и планировалось, прокатное удостоверение выдано с 9 мая, — заявила Любимова, добавив, что никаких дополнительных экспертиз картина не потребовала.

Ранее в Совфеде предложили запретить показ фильма Лунгина о войне в Афганистане. Бывший сотрудник Службы внешней разведки РФ, а ныне российский политический деятель Игорь Морозов раскритиковал киноленту и отметил, что она не может выйти в назначенную дату, 9 мая, из-за того что искажает исторические события. По его мнению, на таком фильме "нельзя воспитывать молодёжь, чувство патриотизма".