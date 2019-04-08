В кассете для принятия и хранения наличных средств насчитали 139 ненастоящих банкнот номиналом 5 тысяч рублей.

В Москве банкомат "Газпромбанка" принял купюры "банка приколов" за настоящие деньги.

Как стало известно Лайфу, в кассете из банкомата в гипермаркете "Глобус" на Новорижском шоссе для принятия и хранения наличных средств от держателей карт было насчитано 139 ненастоящих банкнот номиналом 5 тысяч рублей. Таким образом, общий ущерб составил 695 тысяч рублей.

При этом банкноты были с нанесёнными специальными знаками, которые есть на настоящих деньгах, — они помогают банкомату распознавать их.

Любопытно, что банкомат имеет последнюю версию программного обеспечения. Она должна отсеивать фальшивые купюры и просто не принимать их, однако злоумышленники оказались на шаг впереди.

Ранее Лайф рассказывал о том, что под Иркутском парочка "скормила" банкомату полмиллиона купюрами "банка приколов".