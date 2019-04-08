Эрдоган: Покупка С-400 у России — это суверенное право Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Москве назвал покупку у России С-400 суверенным правом Турции. Он отметил, что стороны уже подготовили дорожную карту по реализации сделки, сделали все соответствующие шаги, и призывы отказаться от соглашения звучат абсолютно бессмысленно.

— Если мы уже договорились и подписали это соглашение, естественно, мы будем продолжать двигаться дальше. Это наше суверенное право, это наше решение, никто не может требовать от нас отказаться от него, — подчеркнул Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Путиным.

Сам российский лидер на сегодняшних переговорах также заявил о приоритетности поставок в Турцию ракетных комплексов С-400 "Триумф".

Напомним, что США предпринимали неоднократные попытки не допустить закупку Турцией С-400. Так, вице-президент США Майк Пенс поставил власти страны перед выбором: или покупка российских ЗРК С-400, или членство в НАТО и покупка истребителей F-35.