Макгрегор устроил драку в пабе Дублина после слов о Хабибе

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Дублина. Об этом сообщает Irish Mirror.

Инцидент произошёл в тот момент, когда Конор выступал на сцене, однако далеко не всем отдыхающим это было по нраву.

— Русские избили тебя, — напомнил ему посетитель, после чего завязалась потасовка.

К слову, для Макгрегора это далеко не первая потасовка. Конора не так давно арестовали во Флориде после того, как он выбил телефон из рук фаната, который хотел с ним сфотографироваться. После этого его отпустили под залог в $12,5 тысячи.