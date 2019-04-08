Порошенко назвал итоги первого тура выборов "болезненным уроком"

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что итоги первого тура выборов стали для него "болезненным уроком". Признание политика прозвучало в эфире телеканала ICTV.

По мнению украинского лидера, голосование продемонстрировало недовольство народа, вызванное медленными темпами проведения реформ, низким уровнем жизни и наличием коррупции.

— Претензии людей к власти являются абсолютно объективными… Это (результаты первого тура выборов. — Прим. Лайфа) очень сильный месседж и очень сильное сообщение, которое мотивирует власть меняться, и для меня, возможно, это был самый болезненный, но самый ценный урок, который я вынес из первого тура выборов, — заявил он.

При этом Порошенко добавил, что теперь властям Незалежной предстоит "восстановить доверие".

Как писал Лайф, кандидат на пост президента Владимир Зеленский намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля. Он планирует задать оппоненту вопросы, которые накопились у избирателей. Второй этап президентских выборов на Украине пройдёт 21 апреля.