Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Лидер Незалежной Пётр Порошенко объявил себя русскоязычным человеком. Для подтверждения этих слов президент Украины выразил готовность написать диктант или сочинение.

— Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция: мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке, — отметил Порошенко в эфире телеканала ICTV.

По словам политика, лично для него "абсолютно естественно говорить на русском языке".

При этом Порошенко подчеркнул, что украинцам нужно выучить и мову, после чего у них "всё будет хорошо".

Напомним, Порошенко 25 сентября 2017 года утвердил поправки в закон "Об образовании". Согласно им, с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся лишь в начальной школе, а в средней школе и в вузах обучать жителей Незалежной будут исключительно на украинском языке.

Ранее Лайф писал, что Порошенко признал, что итоги первого тура президентских выборов оказались для него "болезненным уроком".

Второй этап выборов украинского лидера пройдёт 21 апреля.