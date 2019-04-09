В США напомнили об угрозе санкций странам, покупающим оружие у России

Странам, которые закупают у России оружие, следует помнить об угрозе санкций. Об этом заявил представитель Правительства США в ходе телефонного брифинга с журналистами.

Отмечается, что ограничительные меры могут затронуть в первую очередь страны, планирующие продолжать поддерживать связь с Вашингтоном в военной области.

Как указывается в заявлении, у США нет возможности оградить государства от введения санкций за импорт российского вооружения в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

— Мы не располагаем возможностями проявлять особую гибкость в том, что касается CAATSA, — заявили в Администрации США.

Также в сообщении поясняется, что американские власти "чрезвычайно ограничены в возможностях" касательно того, чтобы не применять санкции против стран, приобретающих оружие у РФ.

Добавляется, что подобные ситуации у США были с Китаем, Индией и Турцией — союзником по НАТО.

Примечательно, что это напоминание в Белом доме сделали в ответ на вопрос о введении санкций против Каира, который закупил у России десятки истребителей Су-35.