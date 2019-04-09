Стала известна стоимость дебатов Зеленского и Порошенко

Дебаты между президентом Украины Петром Порошенко и кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским обойдутся в 218 тысяч долларов. Об этом сообщил руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

По его словам, в стоимость входит аренда стадиона "Олимпийский" примерно на два дня, так как необходимо будет установить сцену, разместить экраны, камеры, свет, звук и обеспечить должный уровень безопасности мероприятия.

— Вместе всё потянуло на 5,9 миллиона гривен (218 тысяч долларов. — Прим. Лайфа), — приводит слова Аласании интернет-издание "РБК-Украина".

Как писал Лайф, кандидат на пост президента Владимир Зеленский намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля. Он планирует задать оппоненту вопросы, которые накопились у избирателей. Второй этап выборов украинского лидера намечен на 21 апреля.