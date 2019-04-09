"Русская Ким Кардашьян" показала сексуальное фото с пляжа в микробикини

Модель из Калининграда Анастасия Квитко, из-за выдающихся форм и страсти к сексуальным нарядам получившая прозвище "русская Ким Кардашьян", опять порадовала фанатов откровенным фото.

В своём инстаграм-аккаунте модель выложила снимок, на котором она позирует в микроскопическом бикини рядом с пальмой.

Пользователи оценили полуобнажённое фото "русской Ким Кардашьян" в комментариях, а запись набрала почти 290 тысяч лайков.

Ранее модель показала фанатам, как выглядит её фигура без фотошопа, а также выложила откровенное фото в колготках в сеточку. При этом Анастасия Квитко неоднократно подчёркивала, что хирурги здесь ни при чём — выдающимися формами модель наградила природа.