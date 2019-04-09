"Русская Ким Кардашьян" показала сексуальное фото с пляжа в микробикини

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"Русская Ким Кардашьян" показала сексуальное фото с пляжа в микробикини

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Фото: © Instagram/anastasiya_kvitko

Модель из Калининграда Анастасия Квитко, из-за выдающихся форм и страсти к сексуальным нарядам получившая прозвище "русская Ким Кардашьян", опять порадовала фанатов откровенным фото.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/?hl=ru" target="_blank">anastasiya_kvitko</a></p>

В своём инстаграм-аккаунте модель выложила снимок, на котором она позирует в микроскопическом бикини рядом с пальмой.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/?hl=ru" target="_blank">anastasiya_kvitko</a></p>

Пользователи оценили полуобнажённое фото "русской Ким Кардашьян" в комментариях, а запись набрала почти 290 тысяч лайков.

Ранее модель показала фанатам, как выглядит её фигура без фотошопа, а также выложила откровенное фото в колготках в сеточку. При этом Анастасия Квитко неоднократно подчёркивала, что хирурги здесь ни при чём — выдающимися формами модель наградила природа.

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