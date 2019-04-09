Создатель Twitter за 2018 год заработал чуть больше $1

Примечательно, что сумма в 140 центов равняется максимально допустимому количеству знаков для сообщений в "Твиттере" в 2016 году.

Генеральный директор компании "Твиттер" Джек Дорси в 2018 году получил зарплату в размере $1,4. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Отмечается, что такая скромная сумма была получена им впервые после возвращения на должность четыре года назад. В 2015, 2016 и 2017 годах Дорси добровольно отказывался от денежных выплат, объясняя это "верой в долгосрочный потенциал и ценности компании".

Примечательно, что сумма в 140 центов, указанная в документах компании и опубликованная 8 апреля, равняется максимально допустимому количеству знаков для сообщений в "Твиттере" в 2016 году. Годом позже данный лимит был поднят ровно в два раза и составил 280 знаков. Будут ли подобные изменения в будущем, пока неизвестно.

Ранее Лайф писал, что социальная сеть "Твиттер" в скором времени обзаведётся одной из самых долгожданных функций — редактированием.