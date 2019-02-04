В Twitter, возможно, появится редактирование публикаций

Создатель популярной соцсети согласен, что эта возможность упростила бы пользование ресурсом.

Создатель "Твиттера" Джек Дорси в интервью с Джо Роганом допустил добавление возможности редактировать твиты.

— Возможно, мы введём интервал от 5 до 30 секунд после отправки твита, чтобы можно было отредактировать публикацию, — сказал топ-менеджер.

Разработчик согласился, что такое нововведение упростит пользование соцсетью. Также он рассказал, почему в "Твиттере" нет этой функции. По его словам, причина заключается в том, что соцсеть была создана на основе СМС, где нет возможности редактировать сообщения.

Ранее в "Твиттере" для iOS появилась возможность убрать "умную" ленту и смотреть твиты исключительно в хронологическом порядке. Для этого пройдите: в "Настройки и конфиденциальность" —> "Настройки контента" — и отключите функцию "Показывать сначала лучшие твиты".