США предупредили ЕС о введении новых пошлин на европейские товары

Власти США рассматривают возможность введения новых пошлин на определённый ряд товаров из ЕС. Об этом говорится в заявлении Торгового представительства страны, опубликованном на официальном портале ведомства.

Также в документе приводится предварительный список европейских продуктов, экспорт которых будет облагаться дополнительными пошлинами — в том случае, если ЕС продолжит предоставлять субсидии авиастроительной компании Airbus.

— Наша конечная цель — достижение соглашения с ЕС о прекращении всех не согласованных с ВТО субсидий на строительство крупных гражданских самолётов. Когда ЕС прекратит эти субсидии, дополнительные пошлины США, вводимые в качестве ответной меры, могут быть отменены, — указывается в заявлении.

Отмечается, что решение обусловлено неблагоприятным воздействием на США: субсидирование Евросоюзом компании Airbus наносит стране ежегодный ущерб в размере 11 миллиардов долларов.

Планируется, что пошлины будут введены на товары Франции, Германии, Испании и Великобритании. Под ограничительные меры со стороны Вашингтона подпадают как крупные воздушные суда, так и продукты питания, включая сыры и вино.

Ранее Лайф писал о том, что президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу ввести пошлины на "многие товары", если Брюссель откажется от ведения переговоров по торговле.