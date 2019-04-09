В России снизилось число разводов

Число разводов в России снизилось на 3,7% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в исследовании "Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения", проведённом Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте учреждения.

Отмечается, что в 2018 году количество разводов составило 589 тысяч (без учёта Крыма). При этом число зарегистрированных браков снизилось на 12% (923 тысячи).

Таким образом, с января по декабрь прошлого года общий коэффициент "брачности" снизился и составил 6,3%, показатель "разводимости" по сравнению с предыдущими годами также упал до 4%.

— Сейчас браки заключаются среди малочисленных поколений, родившихся в 1990-е годы, поэтому неудивительно, что общий коэффициент брачности снижается, — объяснили эксперты.

Ранее Лайф писал о том, что россияне стали реже заключать браки в последние пять лет. В 2013 году было заключено 1 226 353 брака, в то время как в 2018-м всего 967 056.