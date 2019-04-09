Глава ДНР заявил, что Донбасс идёт к "полноправному членству" в России

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что основной целью Донбасса является "возвращение на Родину полноправным членом".

По словам Пушилина, Украина принесла региону только "снаряды, разрушения, массы погибших и блокаду", поэтому Донбасс активно движется в сторону России.

— Интеграционные процессы в достаточно интенсивной фазе. Безусловно, хотелось бы всё быстрее, но мы понимаем, что есть геополитический подтекст, и с пониманием относимся к тому, что наш путь тяжелее и тернистее, — заключил политик в интервью телеканалу "Юнион".

Кроме того, Пушилин вспомнил о становлении республики, борьбе с ВСУ и о том, как жители Донбасса переживают потерю своих родных и близких.

Ранее Пушилин заявлял, что приложит все силы, чтобы создать условия для успешной интеграции республики с Россией.