Суд оставил без изменений приговор экс-губернатору Сахалина Хорошавину

Суд в Сахалинской области оставил без изменений приговор экс-губернатору региона Александру Хорошавину и его бывшим подопечным.

— Судебная коллегия постановила оставить без изменений апелляцию на приговор Южно-Сахалинского городского суда, — говорится в решении суда.

Сам Хорошавин и его подчинённые с решением не согласны, а защита будет обжаловать приговор.

По словам судьи Юлии Терлецкой, в приговоре отменено решение на запрет занимать государственные должности.

Хорошавина задержали 3 марта 2015 года, а 25 марта президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Следствие отмечает, что, будучи губернатором, Хорошавин в 2014 году получил от 18 человек от 2 до 10 миллионов рублей с каждого. 9 февраля 2018 года его признали виновным в получении взяток и приговорили к 13 годам колонии со штрафом в 500 миллионов рублей.