Порошенко извинился за предвыборный лозунг с Путиным

Глава Незалежной признал, что в его кампании, возможно, "были допущены ошибки", а сам лозунг — неудачный.

Украинский лидер Пётр Порошенко извинился за предвыборный лозунг "Или Порошенко, или Путин" и счёл его неудачным. Об этом президент Незалежной заявил в эфире телеканала ICTV.

Президент Украины признал, что в его кампании, возможно, "были допущены ошибки", а сам лозунг он назвал неудачным.

Как сообщалось ранее, во время форума "От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путём", где президент Украины заявил о готовности участвовать в выборах главы Незалежной, показали его предвыборные плакаты. Надпись на экранах гласила: "Либо Порошенко, либо Путин". Плакаты рассмешили официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Напомним, что 7 апреля украинская ЦИК опубликовала окончательные итоги первого тура выборов президента Украины. По итогам обработки 100% протоколов лидирует Владимир Зеленский — 30,24% голосов, за действующего президента Петра Порошенко проголосовали 15,95% граждан, лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко поддержали 13,4%.