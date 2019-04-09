Опубликованы фото подмосковной квартиры, где нашли четырёх детей-маугли

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Опубликованы фото подмосковной квартиры, где нашли четырёх детей-маугли

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Грязь, матрасы прямо на полу, кухонная посуда вперемешку с простынями и игрушками, а также мусор — в таких условиях жили четверо детей, которых нашли в одном из домов в подмосковных Мытищах. Фотографии публикует "360".

<p>Фото: телеканал &#34;360&#34;</p>

Дети не посещали школу и детский сад, а также не были прикреплены к поликлинике, уточнила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. По её словам, у самых младших даже не было свидетельств о рождении.

<p>Фото: телеканал &#34;360&#34;</p>

Напомним, после сообщения обеспокоенных соседей в квартиру в Мытищах прибыла полиция. Выяснилось, что четверо детей в возрасте от двух до восьми лет содержались в условиях антисанитарии. На мать малышей возбуждено уголовное дело.

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