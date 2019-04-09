Актёра Виктора Сухорукова выписали из больницы

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Актёра Виктора Сухорукова выписали из больницы

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Актёр Виктор Сухоруков. Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Врачи выписали из больницы советского и российского актёра театра и кино Виктора Сухорукова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на НИИ им. Склифосовского.

По словам представителя медучреждения, с актёром всё в порядке.

4 апреля популярный артист Виктор Сухоруков был доставлен в институт Склифосовского прямо во время спектакля. По предварительным данным, актёр в результате падения во время спектакля мог получить вывих.

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