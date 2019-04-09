Снежная лавина накрыла десять человек в Китае

У пострадавших есть GPS-передатчик и спутниковый телефон, благодаря которому они могут контактировать со спасателями.

Снежная лавина сошла в округе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая. Как сообщает Центральное телевидение Китая, под толстым слоем снега находится 10 человек.

На данный момент известно, что один человек получил лёгкие травмы, ещё один — тяжёлые. Сообщается также, что у людей есть GPS-передатчик и спутниковый телефон, благодаря которому они могут контактировать со спасателями.

По данным телеканала, спасатели не могут добраться до места ЧП из-за сильного снежного завала. В поисковой операции задействовано два вертолёта.