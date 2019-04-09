Московские власти поддержали идею создать "дома престарелых" для животных

Председатель Комиссии по экологической политике столичного парламента Зоя Зотова заявила, что Мосгордума поддержит идею создания частных приютов для животных, достигших пожилого возраста.
— Если кто-то из наших предпринимателей, спонсоров, благотворителей захочет создать приют для престарелых животных, то такая идея не будет вызывать возражений, — передаёт АГН "Москва" слова Зотовой.
Уточняется, что такие "дома престарелых" рассчитаны на животных, за которыми хозяева не имеют возможности ухаживать.
Известно, что впервые подобные приюты для животных появились в Японии.
Ранее Лайф сообщал, что в цирках Словакии запретят номера с животными.
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