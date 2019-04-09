Экс-мэра Владивостока Пушкарёва признали виновным в коррупции

Сторона обвинения просит для него 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 млн рублей.

Тверской суд Москвы признал экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва виновным в коррупционных преступлениях.

— Суд установил: Пушкарёв совершил незаконное получение денег в виде взятки в особо крупном размере, — сказал судья.

В каких именно преступлениях суд признал бывшего чиновника виновным, станет ясно позднее. Сторона обвинения просила суд назначить экс-чиновнику наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей.

Как сообщалось ранее, Пушкарёва обвиняют в мошенничестве при проведении конкурса подрядчиков для строительства дорог. Общая сумма взяток оценивается в 75 миллионов рублей.