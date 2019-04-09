Алтайского учителя заподозрили в избиении пятиклассника

Мать ребёнка рассказала, что педагог во время урока приподнял её сына, из-за чего школьник потерял сознание и ударился при падении.

В Республике Алтай проводят проверку после инцидента в школе, где пятиклассник после конфликта с учителем получил травму головы. Об этом сообщает издание "Новости Горного Алтая" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Как отмечается, в полицию с жалобой на преподавателя технологии обратилась мать несовершеннолетнего.

— Поднял моего сына, учащегося пятого класса, за шкирку со стула. Ребёнок начал задыхаться и потерял сознание, учитель его отпустил, и сын упал лицом на бетонный пол, — рассказала мать школьника.

По её словам, учитель после этого поднял мальчика и поднёс к умывальнику. После инцидента ребёнка доставили в больницу, где врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Его одноклассники подтверждают факт случившегося, но педагог отказывается признавать свою вину.

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