Обвиняемого в совращении девочки вологодского священника могут лишить сана

Ранее сообщалось, что 48-летний священнослужитель неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней.

Обвиняемого в совращении 12-летней девочки настоятеля храма могут лишить сана, однако данное решение примут только в случае судебного приговора. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря патриарха Кирилла священника Александра Волкова.

— Сначала вводится запрещение в священнослужении до признания судом его вины. А затем уже церковный суд или правящий архиерей епархии выносит решение, — сказал Волков.

Он отметил, что вопросами о запрете и лишении сана занимается епархиальный архиерей. В данном случае это епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан.

Как ранее писал Лайф, по версии следствия, 48-летний священнослужитель неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней.