Глава СБУ опроверг сообщения о своей отставке

Читайте также

Глава СБУ опроверг сообщения о своей отставке

168

Василий Грицак. Фото: © РИА Новости / Николай Лазаренко

По его мнению, сообщения об этом направлены на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак опроверг информацию о своём увольнении с должности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Такие сообщения, по его мнению, направлены на дестабилизацию общественно-политической ситуации на Украине. Грицак заверил, что если он примет решение об уходе с высокого поста, то об этом будет сообщено на сайте СБУ.

Ряд украинских СМИ ранее сообщил, что Василий Грицак уходит с поста главы Службы безопасности Украины по собственному желанию.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×