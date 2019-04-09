Глава СБУ опроверг сообщения о своей отставке

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак опроверг информацию о своём увольнении с должности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Такие сообщения, по его мнению, направлены на дестабилизацию общественно-политической ситуации на Украине. Грицак заверил, что если он примет решение об уходе с высокого поста, то об этом будет сообщено на сайте СБУ.
Ряд украинских СМИ ранее сообщил, что Василий Грицак уходит с поста главы Службы безопасности Украины по собственному желанию.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени