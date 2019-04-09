Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ

Российский лидер назвал шведскую сборную блестящей и заявил, что хоккей объединяет страны в гуманитарном плане.

Президент России Владимир Путин, выступая на V Международном арктическом форуме "Арктика — территория диалога" в Санкт-Петербурге, предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.

— Было бы хорошо, господин премьер-министр, если бы один из ваших клубов принял бы участие в играх Континентальной хоккейной лиги. Но это так, вне рамок нашего сегодняшнего обсуждения, — сказал Путин, обращаясь к главе Правительства Швеции Стефану Лёвену.

Путин отметил, что шведская сборная радует своих соотечественников и болельщиков из России, а хоккей в целом объединяет обе страны в гуманитарном плане.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Владимир Путин и премьер-министр Швеции Стефан Лёвен устроили стихотворный баттл, выступая на форуме.