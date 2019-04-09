Кошачий "концлагерь" обнаружили зоозащитники в квартире на юге Москвы

Помимо 60 кошек в ней проживает 71-летний мужчина со своей 93-летней матерью. Хозяева даже за собой ухаживают с трудом, что тут говорить о десятках больных животных.

Ситуация, по словам зоозащитников, критическая. У большинства животных, вероятно, ушной клещ: кошки расчёсывают себя до глубоких язв, из-за чего все стены и мебель в квартире в брызгах крови. Из-за нехватки питания почти у всех лезет шерсть. Сказывается и конкурентная среда: есть среди обитателей квартиры одноглазые, искалеченные в драке представители.

— Они страшно голодные, большая часть — слабенькие скелетики, — приводит слова зоозащитницы "Говорит Москва". — Психологические проблемы, из-за жизни в такой стае многие забиваются и живут по углам, не даются. Но есть и часть очень контактных, ласковых, мурлычащих.

Зоозащитники просят экстренной помощи у неравнодушных граждан. Котиков нужно привести в порядок, накормить, стерилизовать, а после активисты надеются раздать их в добрые руки.

Кстати, расстаться со всеми любимицами сразу хозяин квартиры оказался не готов и оставил себе пять кошек.

Ранее Лайф рассказывал похожую историю из Нижнего Тагила. Там 23 запертые кошки ели друг друга, чтобы выжить.