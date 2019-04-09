На Украине Скабеевой пригрозили предупреждением от ПАСЕ

В январе депутат Верховной рады Борислав Берёза толкнул и оскорбил журналистку во время интервью вице-спикера в кулуарах.

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано предупреждение после январского инцидента в кулуарах ПАСЕ. Об этом Владимир Арьев сообщил в эфире канала "Прямой".

— Я знаю, что с ней будет проведён очень серьёзный разговор касательно правил поведения, которых должны придерживаться журналисты, — сказал Арьев.

Вместе с тем он не уточнил, откуда он получил данную информацию.

Напомним, 24 января редактор украинского издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко толкнул Ольгу Скабееву во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ. Так же поступил депутат Верховной рады Борислав Берёза, после чего в оскорбительной форме помешал ей задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.