В штабе Порошенко объяснили, зачем на предвыборных плакатах показали Путина

Изображение президента России Владимира Путина поместили на рекламных плакатах действующего украинского лидера Петра Порошенко, чтобы продемонстрировать способность последнего "смело смотреть в глаза" главе Кремля. Об этом заявили в штабе кандидата.
При этом представители Порошенко подчеркнули, что не сочли нужным посоветоваться с самим Владимиром Путиным, и их не смутило, что публикация фото человека без его разрешения незаконна.
— У Путина, разумеется, согласия не спрашивали, — написали они в "Фейсбуке".
На предвыборных баннерах профили глав государств расположены друг напротив друга. Подпись под коллажем гласит: "21 апреля. Решающий выбор".
Ранее Порошенко извинился за предвыборный лозунг с Путиным.
Напомним, 21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов. В первом туре больше всего голосов набрал Владимир Зеленский — 30,24%. Порошенко поддержали 15,95% избирателей.
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