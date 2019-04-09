В штабе Порошенко объяснили, зачем на предвыборных плакатах показали Путина

Представители действующего президента Украины признали, что, конечно же, не спрашивали разрешения российского лидера.

Изображение президента России Владимира Путина поместили на рекламных плакатах действующего украинского лидера Петра Порошенко, чтобы продемонстрировать способность последнего "смело смотреть в глаза" главе Кремля. Об этом заявили в штабе кандидата.

При этом представители Порошенко подчеркнули, что не сочли нужным посоветоваться с самим Владимиром Путиным, и их не смутило, что публикация фото человека без его разрешения незаконна.

— У Путина, разумеется, согласия не спрашивали, — написали они в "Фейсбуке".

На предвыборных баннерах профили глав государств расположены друг напротив друга. Подпись под коллажем гласит: "21 апреля. Решающий выбор".

Ранее Порошенко извинился за предвыборный лозунг с Путиным.

Напомним, 21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов. В первом туре больше всего голосов набрал Владимир Зеленский — 30,24%. Порошенко поддержали 15,95% избирателей.