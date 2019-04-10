Венесуэла решила покинуть Организацию американских государств

В МИД страны заявили, что Боливарианская Республика не намерена оставаться в организации, "стоящей на коленях" перед США.

Венесуэла собирается выйти из Организации американских государств, сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

— Боливарианская Республика Венесуэла не может оставаться в организации, стоящей на коленях перед имперскими и господствующими интересами Администрации США, — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в "Твиттере".

Отмечается, что страна покинет ОАГ 27 апреля 2019 года.

Ранее постоянный совет ОАГ признал сторонника Хуана Гуайдо представителем Венесуэлы в организации. В МИД Колумбии заявили, что это сделано по указанию из Вашингтона.

Как ранее сообщал Лайф, в конце января 2019 года генеральный секретарь ОАГ поддержал Гуайдо и поздравил его как нового президента Венесуэлы.