Венесуэла решила покинуть Организацию американских государств

Венесуэла собирается выйти из Организации американских государств, сообщили в Министерстве иностранных дел страны.
— Боливарианская Республика Венесуэла не может оставаться в организации, стоящей на коленях перед имперскими и господствующими интересами Администрации США, — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в "Твиттере".
Отмечается, что страна покинет ОАГ 27 апреля 2019 года.
Ранее постоянный совет ОАГ признал сторонника Хуана Гуайдо представителем Венесуэлы в организации. В МИД Колумбии заявили, что это сделано по указанию из Вашингтона.
Как ранее сообщал Лайф, в конце января 2019 года генеральный секретарь ОАГ поддержал Гуайдо и поздравил его как нового президента Венесуэлы.
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