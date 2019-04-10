В жилом доме в Екатеринбурге произошёл взрыв

Взрыв произошёл в одном из жилых домов на улице Мехренцева в Екатеринбурге. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Пострадали два человека: мужчина и женщина. Они получили ожоги. В пресс-службе областного МЧС отметили, что на 14-м этаже дома произошло возгорание.

— Пока не известно, что случилось. Сейчас все силы направлены на борьбу с огнём и его нераспространение, — отметили в ведомстве.

Жильцов дома эвакуировали.