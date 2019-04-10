В жилом доме в Екатеринбурге произошёл взрыв

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В жилом доме в Екатеринбурге произошёл взрыв

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Фото: © портал E1

Взрыв произошёл в одном из жилых домов на улице Мехренцева в Екатеринбурге. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Пострадали два человека: мужчина и женщина. Они получили ожоги. В пресс-службе областного МЧС отметили, что на 14-м этаже дома произошло возгорание.

<p>Фото: ©<a href="https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66048751.html" target="_blank"> портал E1</a></p>

Пока не известно, что случилось. Сейчас все силы направлены на борьбу с огнём и его нераспространение, — отметили в ведомстве.

Жильцов дома эвакуировали.

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