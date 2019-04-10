Москвичи смогут записывать экзотических животных к ветеринару онлайн

Сервис ранее был доступен только владельцам кошек и собак, а хозяева других животных могли попасть на приём в порядке живой очереди.

Хозяева экзотических животных смогут записать своих питомцев на приём к ветеринару онлайн через портал мэрии Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Чтобы попасть к ветеринару, в столице владельцам таких животных нужно было ожидать приёма в порядке живой очереди. Ранее данный сервис был доступен только для хозяев кошек и собак.

— Сейчас обновлённая электронная услуга упростит жизнь владельцам всех домашних животных, — говорится в сообщении.

Записать домашних питомцев можно в любую из 27 государственных ветклиник Москвы. Для записи необходимо зайти в раздел "Услуги", затем перейти в категорию "Окружающая среда и животные" и выбрать сервис "Запись к ветеринарному врачу".