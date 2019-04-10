СК назвал регионы, где чаще всего погибают от пожаров

За прошедший год по этой причине прервалась жизнь 7296 человек, из них 458 несовершеннолетних.

Следственный комитет России выявил, что наибольшее количество человеческих жертв из-за пожаров было в Московской, Свердловской областях и в Пермском крае.

Согласно подсчётам ведомства, за 2018 год из-за пожаров прервалась жизнь 7296 человек, из них 458 были детьми.

— Наибольшее число пожаров с человеческими жертвами имело место в Московской области — 205 (219 погибших), Свердловской области — 202 (245 погибших), Пермском крае — 199 (238), Красноярском крае — 182 (189), Челябинской области — 162 (183), Ленинградской области — 156 (178), Нижегородской области — 155 (165), — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что основная причина пожаров — это нарушение правил пожарной безопасности в жилых помещениях, например, неправильное использование электрических и отопительных приборов. В некоторых случаях возгорания происходили из-за неправильного размещения электропроводки и отопительных элементов в помещении. Также упоминаются нарушения требований пожарной безопасности в организациях.

Ранее Лайф сообщал, что в МЧС назвали свою причину взрыва в жилом доме в Екатеринбурге.