В МЧС назвали свою причину взрыва в жилом доме в Екатеринбурге

После взрыва произошёл пожар, который распространился на площади 30 квадратных метров.

Взрыв в одном из жилых домов в Екатеринбурге произошёл из-за ремонта натяжных потолков. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе областного управления МЧС России.

Там добавили, что пожар распространился на площади 30 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в квартире, где произошёл взрыв, был обнаружен самогонный аппарат. Не исключалось, что причиной ЧП был именно он.

Напомним, что в результате взрыва пострадало два человека. Предварительно, это муж и жена.