В МЧС назвали свою причину взрыва в жилом доме в Екатеринбурге

Взрыв в одном из жилых домов в Екатеринбурге произошёл из-за ремонта натяжных потолков. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе областного управления МЧС России.
Там добавили, что пожар распространился на площади 30 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в квартире, где произошёл взрыв, был обнаружен самогонный аппарат. Не исключалось, что причиной ЧП был именно он.
Напомним, что в результате взрыва пострадало два человека. Предварительно, это муж и жена.
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