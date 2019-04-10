Киев расширил список запрещённых для импорта товаров из России

В списке, в частности, оказалась стеклянная тара, в том числе банки, бутылки для пищевых продуктов и напитков, ёмкостей и так далее.

Украинский кабмин утвердил проект постановления "О внесении изменений в перечень товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации". Решение было принято без обсуждения, трансляция велась на YouTube-канале Правительства Незалежной.

Как отмечается, этим постановлением Киев расширил торговые санкции против России. По данным Минэкономразвития Украины, введённое эмбарго распространяется на формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат, пружины для грузовых вагонов, электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, а также проводники электрические для напряжения более 1000В. Кроме того, в списке оказалась стеклянная тара, в том числе банки, бутылки для пищевых продуктов и напитков, ёмкостей и так далее.

Напомним, 27 декабря Украина запретила к ввозу кукурузный крахмал, глюкозу и сироп глюкозы, а также мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.

Отношения Москвы и Киева обострились в 2014 году, когда на Украине произошёл государственный переворот. Тогда в Крыму прошёл референдум, по итогам которого большинство жителей высказались за присоединение к РФ, а в Донбассе начался вооружённый конфликт. Власти Незалежной обвинили Россию в сложившейся ситуации. В Кремле подчёркивали, что не имеют никакого отношения к конфликту на юго-востоке Украины. Несмотря на это, Киев ввёл против РФ ряд санкций.