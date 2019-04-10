Букмекеры оценили шансы Порошенко на победу после плакатов с Путиным

Команда лидера Незалежной с помощью этих билбордов хотела показать способность политика "смело смотреть в глаза" главе Кремля.

Букмекеры пересмотрели шансы президента Украины Петра Порошенко на победу в выборах после появления агитационных плакатов, на которых наряду с ним был изображён российский лидер Владимир Путин. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оператором PariMatch.

Согласно прогнозам, вероятность второго срока действующего главы государства с 2,9 к 1 снизилась до 3,5 к 1. В то же время коэффициент на победу Владимира Зеленского в избирательной гонке повысился с 1,45 к 1 до 1,30 к 1.

Ранее в штабе президента Незалежной подтвердили, что плакаты являются официальной рекламной продукцией. Таким образом команда Петра Порошенко решила продемонстрировать способность последнего "смело смотреть в глаза" главе Кремля.