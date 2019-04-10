ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

Предлагается также ввести административную ответственность за превышение скоростного режима на 10−20 км/ч.

Госавтоинспекция предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20−40 километров в час. С таким заявлением выступил замначальника ГАИ МВД России Олег Понарьин, сообщает РИА "Новости".

Кроме того, предлагается также ввести административную ответственность за превышение скорости на 10−20 км/ч, но вступление этой нормы, по словам Понарьина, следует отложить на два года — "для мониторинга скоростных режимов и привидения обстановки дорог в соответствие реальным условиям".

Штраф же за превышение скорости на 20−40 км/час предлагается увеличить до трёх тысяч рублей. Сейчас он составляет 500 рублей.

Ранее в ГИБДД рассказали о планах ужесточить наказание за ряд нарушений ПДД.