Штаб Порошенко назвал время дебатов с Зеленским

Команда действующего президента продолжает настаивать на том, чтобы провести дебаты в несколько раундов.

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства будет ждать своего соперника Владимира Зеленского на дебатах 19 апреля в 20:00 в спорткомплексе "Олимпийский". Об этом сообщает УНИАН.

Вместе с тем отмечается, что украинский лидер настаивает на нескольких этапах дебатов, поэтому предлагает провести ещё один раунд в "Олимпийском" 14 апреля в 14:14.

Ранее Лайф сообщал, что Порошенко решил ещё раз сдать анализы на наркотики по призыву Кличко.