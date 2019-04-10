В интернет-кафе заметили приступ паралича у клиента лишь через два дня

В больнице, куда доставили потерпевшего, заявили, что с каждым годом средний возраст людей, перенёсших инсульт, всё ниже.

Житель китайского города Шэньчжэнь просидел 50 часов без движения в интернет-кафе, пока сотрудники заметили, что мужчину парализовало. Об этом сообщает sina.com.cn.

42-летний мужчина зашёл в заведение в районе Лунхуа утром 31 марта, однако обратились к нему только вечером 2 апреля. Его срочно доставили в отделение нейрохирургии. Однако врачи отметили, что лишь в первые три-шесть часов после кровоизлияния в мозг можно быстро помочь восстановиться пострадавшему. А теперь мужчине придётся провести много времени в больнице.

Ранее Лайф рассказывал о том, как у британки случился приступ паралича из-за нервной работы.