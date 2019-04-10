Сбежавший из вольера медведь напал на двоих человек в Ингушетии

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Сбежавший из вольера медведь напал на двоих человек в Ингушетии

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Фото: © Pixabay/Alexas_Fotos

Одного из пострадавших госпитализировали с серьёзными травмами. Хищника застрелили.

Медведь сбежал из вольера в Карабулаке и набросился на людей, пишет ТАСС со ссылкой на УМВД по Ингушетии. Животное содержали на территории парка "25 лет Республике Ингушетия".

Хищник ранил двоих мужчин. Подоспевшие полицейские застрелили зверя. Пострадавших увезли в больницу, у одного из них — серьёзные травмы.

Все мероприятия необходимые провели, вплоть до вакцинации, — сообщил агентству заместитель руководителя Минздрава Ингушетии Якуб Богатырёв.

Правоохранители ведут проверку.

Как ранее писал Лайф, в Приамурье после нападения медведя женщине пришлось ампутировать руку.

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