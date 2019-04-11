Эксперт рассказал о скрытой угрозе кальянов

Опасность для курильщика исходит не только от самого дыма, но и от ёмкости, из которой он курит.

Вдыхаемый дым из кальяна наносит непоправимый вред организму вне зависимости от того, есть ли в составе курительной смеси табак или нет. Об этом в интервью "Известиям" рассказал исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков.

Согласно результатам исследований, угроза для потребителя исходит не только непосредственно от дыма — в самом кальяне могут собираться стафилококки, кишечная палочка и даже вирусы гепатита — в жидкости и курительных трубках.

Не стоит упускать из вида и вред от самого дыма. По словам Зыкова, пагубный эффект от него усиливается, если в составе смеси есть табак. В свою очередь, отсутствие табака не делает смесь безопасной для здоровья. Причём речь идёт не только о самом курильщике, но и об окружающих людях.

Но, несмотря на это, по итогам 2018 года россияне стали чаще курить именно кальян. Согласно данным по импорту, ввоз сырья для кальянов за год вырос сразу на 40% и превысил 11 тысяч тонн. Причём большая часть — это смеси, не содержащие табак.

Специалисты связывают рост популярности бестабачных курительных смесей с антитабачным законом, который фактически разрешает курить их в заведениях общепита. Ещё одним фактором роста называют прошедший чемпионат мира по футболу. Незадолго до его начала продажи смесей превысили прошлогодние показатели в 2,5–3 раза.

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