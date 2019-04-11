Новый опрос определил лидера президентской гонки на Украине

Почти половина избирателей готова проголосовать за Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, которые будут полностью обнародованы 11 апреля, сообщает УНИАН.

Так, за Зеленского проголосовали бы 49,3% избирателей, а за действующего лидера Украины Петра Порошенко — только 20,6% избирателей. Ещё 20,4% пока не определились с выбором, а 9,7% отказались ответить на вопрос.

Напомним, 21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко. При этом вся Незалежная ждёт, что кандидаты встретятся на дебатах 19 апреля.