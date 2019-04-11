Новый пистолет "Удав" для российской армии допущен к серийному производству

В ближайшем будущем ожидается принятие пистолетного комплекса на вооружение ВС РФ.

Новый пистолет "Удав" после рассмотрения межведомственной комиссией был допущен к серийному производству и получил литеру "О1". Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов, передаёт РИА "Новости".

Представитель ЦНИИточмаш, разработавшего новинку, в свою очередь уточнил, что следом за этим пистолет ожидает принятие на вооружение.

— Пистолет готов к серийному производству, документы для принятия на вооружение отправлены в Минобороны, — сказал он.

Новейший российский пистолет "Удав" использует патроны калибра 9 мм, магазин рассчитан на 18 выстрелов. Для питания использует два вида специально разработанных боеприпасов: дозвуковой и повышенной пробиваемости. Новинка имеет небольшой вес в 780 граммов и должна заменить стоящие на вооружении пистолет Ярыгина и ПМ.

Помимо стрелковых преимуществ, новая модель российского пистолета также позволяет устанавливать не только глушитель, но и тактический фонарь или иное оборудование на спецкреплении, чем не мог похвастать, например, ПМ.

В конце февраля с новым пистолетным комплексом ознакомился президент России Владимир Путин. До этого Лайф публиковал кадры стрелковых испытаний новинки.