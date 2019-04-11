Шантажировавший главу Amazon таблоид выставлен на продажу

Компания American Media решила продать таблоид National Enquirer, который шантажировал миллиардера Джеффа Безоса. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Как заявил главный редактор издания Дэвид Пекер, издатель сейчас заинтересован в развитии "новых платформ", в частности вещания, прямых репортажей и аудиопрограмм.
— Будущие возможности таблоидов будет возможно в наилучшей степени раскрыть при других владельцах, — сказал он.
Тем временем в СМИ пишут, что American Media продаёт газету по требованию совета директоров, члены которого встревожены "финансовыми проблемами и тактикой" издания.
Как ранее писал Лайф, в феврале 2019 года глава Amazon пожаловался на шантаж со стороны главреда National Enquirer. Якобы журналист грозился опубликовать интимные фото Безоса.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени