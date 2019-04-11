Штаб Порошенко опубликовал видео, где Зеленского "сбивает" фура

Кандидат в президенты Украины комик Владимир Зеленский сообщил, что его оппонент — действующий президент Незалежной Пётр Порошенко — опубликовал видео, на котором шоумена сбивает грузовик.

Как сообщается на сайте команды Зеленского, кадры были опубликованы в телеграм-канале, который связан с украинским лидером. В конце ролика, после того как грузовик "сбивает" кандидата в президенты, появляется надпись "У каждого своя дорога".

Как сообщалось ранее, Зеленский в первом туре выборов набрал 30,24% голосов, за действующего президента Петра Порошенко проголосовали 15,95% граждан, лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко поддержали 13,4%. Второй тур назначен на 21 апреля.